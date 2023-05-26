Бальде – о чемпионстве «Барселоны»: «Реал» ничего не отдаёт просто так»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде высказался о триумфе команды в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Напомним, что каталонцы досрочно завоевали первый за четыре года чемпионский титул Ла Лиги. На счету 19-летнего Бальде, пробившегося в стартовый состав в начале кампании, шесть ассистов и один забитый мяч в 32 играх чемпионата.

«Реал» ничего не отдаёт просто так – как и мы, они тоже хотели выиграть Ла Лигу, в этом нет никаких сомнений. Добиться чемпионства в Испании очень трудно, для этого нужна стабильность, и мы успешно добивались этого на протяжении девяти месяцев. Люди могут говорить что угодно, но мы добились всего благодаря своим усилиям», – рассказал в интервью GQ Бальде.