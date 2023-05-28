Хави назвал ключевое решение, которое помогло «Барселоне» выиграть Ла Лигу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о ходе сезона после завершения последнего домашнего матча Ла Лиги.

Каталонский коллектив порадовал публику «Камп Ноу», обыграв «Мальорку» со счётом 3:0 уже в статусе досрочного чемпиона.

«Очень благодарен Лапорте, который поверил в меня и нанял на должность тренера. Отдельная благодарность игрокам и тренерскому штабу, отдавшим все силы, и нашим невероятным болельщикам.

Были трудные моменты – например, вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании, но мы смогли сплотиться.

Для улучшения игры мы перешли на систему с четырьмя полузащитниками, и это решение, думаю, стало одним из ключевых моментов сезона», – заявил Хави в послематчевом интервью.