Куда всё-таки перейдёт Месси: Оцениваем шансы в процентах

Совсем немного времени остаётся до завершения очередного футбольного сезона в Европе, а это означает, что скоро открывается летнее трансферное окно. В СМИ не утихает история с контрактом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, ведь соглашение между сторонами истекает уже 30 июня. По слухам, 35-летний аргентинец не верит в проект «ПСЖ» и хочет покинуть команду. Какие же варианты есть у Месси?

Саудовская Аравия

«Аль-Хиляль» мечтает о подписании 35-летнего аргентинца, чтобы утереть нос своему главному сопернику в лиге — «Аль-Насру», за который выступает звёздный португалец Криштиану Роналду. Если верить слухам, то саудовский клуб предлагает Месси от 400 до 500 миллионов евро в год. Таким образом, аргентинец может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире, если подпишет контракт. Стоит отметить, что Роналду получает в «Аль-Насре» порядка 200 миллионов евро. Однако здесь скорее вопрос престижа: Роналду и Месси — совершенно разные люди, и на самом деле слабо верится, что чемпион мира на данном этапе своей карьеры вместо Лиги чемпионов выберет деньги.

Вероятность трансфера: 10%

«ПСЖ»

Может ли Месси остаться в «ПСЖ»? Тоже маловероятный исход. Футболист совсем не прижился в Париже. Город не нравится его семье, фанаты при любой возможности стараются освистать легенду, да и сам Лео уже не особо верит в проект. Плюс ко всему не могла не сказаться недавняя история, когда Месси покинул расположение клуба без разрешения и посетил Саудовскую Аравию. Напомним, боссы парижан отстранили его на две недели от команды, однако после извинений за свой проступок он вернулся в состав. Несмотря на то, что главный тренер Кристоф Галтье хочет сохранить Месси, нападающий вряд ли останется в клубе. По сведениям различных источников, он уже отклонил предложение «ПСЖ» о новом контракте и покинет клуб предстоящим летом на правах свободного агента.

Вероятность трансфера: 5%

МЛС

В 2020 году Месси признался, что всегда хотел пожить в США и поиграть в местной лиге. Уже на протяжении нескольких лет мы наблюдаем в СМИ информацию о том, что в услугах аргентинца заинтересован клуб Дэвида Бекхэма «Интер» Майами. Согласно некоторым источникам, Месси периодически посещает Америку и уже приобрёл несколько квартир именно в Майами, но готов ли игрок сменить Европу на МЛС прямо сейчас? Большой вопрос. Если уж Месси не сможет трудоустроиться в клубе уровня Лиги чемпионов, то предложение из Саудовской Аравии выглядит в финансовом плане явно солиднее, чем выступление в МЛС.

Вероятность трансфера: 5%

«Ньюэллс Олд Бойз»

А как насчёт возвращения на родину? В одном из своих интервью футболист заявил, что мечтает сыграть в футболке «Ньюэллс Олд Бойз». Однако вряд ли мы сможем это увидеть в ближайшем будущем. Скорее всего, Месси проведёт в Аргентине свой прощальный матч, если сойдутся все необходимые для этого звёзды. При этом вице-президент аргентинской команды признался, что всё-таки верит в возможный трансфер Месси в «Ньюэллс Олд Бойз».

Вероятность трансфера: 1%

«Барселона»

И наконец-то мы подобрались к самому сладкому — «Барселона». Месси уже давно стал легендой каталонского клуба. В общей сложности игрок находился в системе команды более 20 лет. Согласитесь, внушительный срок. За это время аргентинец выиграл огромное количество клубных трофеев и множество индивидуальных наград, включая семь «Золотых мячей». Но летом 2021 года эта история прервалась. У Лео закончился контракт с «сине-гранатовыми», а новый договор клуб не смог зарегистрировать из-за колоссальных финансовых проблем и специфических правил Ла Лиги. Было больно наблюдать за прощальной пресс-конференцией Месси, на которой он не мог сдержать слёз. Однако теперь он может вернуться в «Барселону», и этот трансфер выглядит вполне осуществимым. Конечно, у клуба всё так же непросто с финансами, но ведь и Месси ради возвращения не будет требовать несколько десятков миллионов евро. По данным СМИ, каталонский клуб уже сделал официальное предложение Месси с окладом в размере 20-25 миллионов евро. В клубе искренне верят, что игрок пойдёт на такие условия и, кажется, у «Барселоны» нет оснований переживать по этому поводу, но ведь есть и другие важные факторы.

Реклама

Конечно, «сине-гранатовые» поправили свои дела за счёт финансовых рычагов, но с некоторых пор Ла Лига изменила правила, и теперь «Барселона» больше не сможет воспользоваться рычагами. Для того чтобы контракт Месси можно было зарегистрировать, каталонский клуб должен разгрузить свою зарплатную ведомость на 200-250 миллионов евро, а это весьма большие цифры. Помимо этого, у «Барселоны» есть задолженности не только перед своими нынешними игроками, но и перед теми, кто давно покинул команду. Сейчас руководство активно ведёт работу над сокращением зарплат, а также старается продать футболистов, но есть ещё один нюанс.

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани выступает против возвращения Месси в команду. Функционер хочет продолжать активно омолаживать состав, не продлевая контракты с возрастными футболистами. Однако для возвращения Месси он бы не стал препятствием, ведь летом Алемани должен был перейти на работу в «Астон Виллу», но совсем недавно стало известно, что он остаётся в каталонском клубе. При этом многие считают, что вряд ли один человек сможет повлиять на весь спортивный блок и президента команды Жоана Лапорту, который пообещал приложить все усилия для возвращения легендарного аргентинца в «Барселону». Кажется, что этот переход очень тяжело будет осуществить, но, несмотря на все трудности, возвращение Месси в «Барселону» предстоящим летом видится самым вероятным исходом их всех возможных.

Вероятность трансфера: 85%

В составе «Барселоны» Месси провел 778 матчей во всех турнирах, забил 672 мяча и сделал 303 ассиста. В футболке «сине-гранатовых» аргентинец девять раз признавался лучшим игроком Ла Лиги, выиграл три клубных чемпионата мира и Суперкубок УЕФА, четыре раза покорил Лигу чемпионов, семь раз стал обладателем Кубка Испании, взял восемь Суперкубков страны и десять раз поднимал над головой трофей чемпионата Испании.

Согласитесь, такая красивая история должна иметь хороший конец, поэтому у преданных поклонников Лионеля и «Барселоны» нет никаких сомнений в том, что Месси ещё не сказал своего последнего слова.

Дмитрий МИЛЯЕВ