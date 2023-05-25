Ляказетт: «Я обсуждал с Юмтити его возвращение в «Лион», было бы здорово»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал возможное возвращение в клуб Самуэля Юмтити.

29-летний футболист, принадлежащий «Барселоне», проводит текущий сезон в аренде в итальянском «Лечче». Каталонский гранд хотел бы продать француза, и одним из претендентов на него считается его родной клуб – «Лион».

«Возвращение Юмтити? Мы обсуждали это совсем недавно. Я бы хотел снова сыграть с ним в одной команде, прежде чем завершу карьеру. Он уже доказал, что вернулся на высокий уровень. Не знаю, с кем из руководства клуба надо поговорить для решения этого вопроса, но мы предпримем усилия», – приводят испанские СМИ слова Ляказетта.