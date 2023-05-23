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«Барселона» проведёт последний матч на «Камп Ноу»

23 Мая 2023 • 18:25 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
28.05 20:00

«Барселона» официально подтвердила, что команда не вернется на «Камп Ноу» до ноября 2024 года. Последний матч на стадионе пройдет в это воскресенье.

Затем стадион будет закрыт на реконструкцию в рамках проекта Espai Barca. «Барселона» готовит особое прощание в поединке против «Мальорки» – последней игры, которая состоится на «Камп Ноу» в его нынешнем виде, а также последней игры для Серхио Бускетса в качестве футболиста каталонцев.

Команда также выйдет на поле в специальной форме, на которой будет надпись «полны истории, полны будущего». Также на комплекте будут указаны года: 1957, когда был открыт текущий стадион, и 2023, когда он должен будет принять совершенно новый облик.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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