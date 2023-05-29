Дембеле: «Травма испортила мой сезон»

Французский вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле считает, что сезон получился для него скомканным из-за травмы, вынудившей его пропустить несколько месяцев. Дембеле долгое время не мог раскрыться, но с приходом Хави Эрнандеса наконец-то начал оправдывать ожидания - вторая половина прошлого сезона сложилась для него просто здорово.

- Да, в этом сезоне можно было сделать больше. Много больше. Но я считаю ,что мой прогресс застопорила травма. Из-за нее я пропустил много времени, - цитирует слова Усмана итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Барселона», напомним, вернула себе чемпионский титул в Испании.