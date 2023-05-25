«Барселона» хочет вернуть Лионеля Месси и наградить его капитанской повязкой.

Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и его дальнейшая судьба остаётся неизвестной. «Барселона» – один из главных, но далеко не единственный претендент на игрока. Как сообщает Diario AS, в каталонском клубе готовы сделать Месси капитаном, если грядущим летом он вернётся.

Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с начала нынешнего тысячелетия и до 2021 года, после чего перешёл в «ПСЖ» свободным агентом. Среди претендентов на 35-летнего нападающего также значатся представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.