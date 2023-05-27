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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье убеждён, что сможет добиться успеха в «ПСЖ», если останется на следующий сезон

27 Мая 2023 • 02:18 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
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Через 18 ч. 59 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье считает, что способен преуспеть в клубе.

Уже в субботу парижане могут отпраздновать досрочную победу в Лиге 1, однако сезон от этого успешным признан не будет – от команды ждали большего в Лиге чемпионов. Сам Галтье уверен, что добьётся гораздо более впечатляющих результатов в следующей кампании, если его не уволят, докладывает журналист Лоик Танзи. Впрочем, специалисту вряд ли будет предоставлен такой шанс.

«ПСЖ» уступил «Баварии» в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов с общим счётом 0:3. Также парижане потерпели неудачу в Кубке Франции, где вылетели от «Марселя» (1:2) на всё той же стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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