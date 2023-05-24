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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе решил не активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»

24 Мая 2023 • 01:32 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
27.05 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не воспользовался пунктом в своём контракте.

Договор француза с клубом рассчитан до 2025 года, однако последний год его действия является опциональным – решение по его активации зависит только от самого игрока. Как сообщает журналист Лоик Танзи, Мбаппе решил проигнорировать эту опцию. Таким образом, если «ПСЖ» не убедит форварда подписать новое соглашение, уже в 2024 году он сможет сменить клуб в качестве свободного агента.

Отмечается, что парижане не станут продавать Килиана Мбаппе предстоящим летом. Итоговое решение звёздного футболиста относительно будущего зависит от работы клуба над усилением состава.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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