Мбаппе решил не активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не воспользовался пунктом в своём контракте.

Договор француза с клубом рассчитан до 2025 года, однако последний год его действия является опциональным – решение по его активации зависит только от самого игрока. Как сообщает журналист Лоик Танзи, Мбаппе решил проигнорировать эту опцию. Таким образом, если «ПСЖ» не убедит форварда подписать новое соглашение, уже в 2024 году он сможет сменить клуб в качестве свободного агента.

Отмечается, что парижане не станут продавать Килиана Мбаппе предстоящим летом. Итоговое решение звёздного футболиста относительно будущего зависит от работы клуба над усилением состава.