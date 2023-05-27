Тренер «Страсбурга»: «Месси много ходит на поле пешком, но даже тогда он понимает футбол лучше, чем кто-либо»

В субботу вечером «Страсбург» проведёт домашний матч Лиги 1 против «ПСЖ». Рулевой страсбуржцев Фредерик Антонетти высказался о звезде парижан Лионеле Месси.

«Месси? Он мистер футбол. Он дышит футболом. Это правда, что он много ходит на поле пешком. Но даже когда он ходит пешком, то понимает футбол лучше, чем кто-либо», - сказал Антонетти журналистам на пресс-конференции.

Стоит сказать, что «Страсбург» и «ПСЖ» устроит ничья в очном матче. В таком случае команда Фредерика Антонетти не вылетит, а команда Кристофа Галтье станет чемпионом.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Страсбург» - «ПСЖ».