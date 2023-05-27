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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Страсбурга»: «Месси много ходит на поле пешком, но даже тогда он понимает футбол лучше, чем кто-либо»

27 Мая 2023 • 14:33 Комментировать (1)
Страсбург
...
ПСЖ
1 4.50 X 3.70 2 1.80
Через 6 ч. 44 мин.

В субботу вечером «Страсбург» проведёт домашний матч Лиги 1 против «ПСЖ». Рулевой страсбуржцев Фредерик Антонетти высказался о звезде парижан Лионеле Месси.

«Месси? Он мистер футбол. Он дышит футболом. Это правда, что он много ходит на поле пешком. Но даже когда он ходит пешком, то понимает футбол лучше, чем кто-либо», - сказал Антонетти журналистам на пресс-конференции.

Стоит сказать, что «Страсбург» и «ПСЖ» устроит ничья в очном матче. В таком случае команда Фредерика Антонетти не вылетит, а команда Кристофа Галтье станет чемпионом.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Страсбург» - «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Фредерик Антонетти Страсбург
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Ando Loko
27 Мая 2023 в 15:12
Самое смешное, что понимать футбол и давать результат в футболе - абсолютно разные вещи.
В ПСЖ он ничего не привнёс, кроме хайпа и новых фанатов. Всё.
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