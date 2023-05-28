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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье: «Месси выступил намного лучше, чем в прошлом сезоне»

28 Мая 2023 • 04:54 Комментировать
Страсбург
1:1
ПСЖ
окончен

Наставник парижского «ПСЖ» считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси в этом сезоне выступил намного лучше, чем в прошлом, хотя тогда Галтье еще не руководил клубом. Месси заканчивает свой второй сезон в «ПСЖ» - и в первый год он пропустил немало времени из-за коронавируса.

- Я думаю, что Лионель провел очень хороший сезон. Конечно, люди всегда ждут большего, но он выступил много лучше, чем в первый свой сезон, - цитирует Галтье итальянское новостное агентство ITASportPress.

Месси покинет «ПСЖ» в конце этого сезона, но куда он намерен отправиться, пока что не сообщается. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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