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Чемпионат Италии. Серия А

Агент рассказал, что Верратти хочет вернуться в Италию

25 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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27.05 22:00

Агент Рафаэль Пимента, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о будущем футболиста.

«Итальянец всегда замывается о возвращении на родину, поэтому не могу исключать, что Верратти будет выступать в Серии А. Покинет ли он «ПСЖ» летом? Сначала команда должна закончить сезон, а дальше будем смотреть», — цитирует Пименту Calciomercato.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Рафаэль Пимента
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