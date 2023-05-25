Агент рассказал, что Верратти хочет вернуться в Италию

Агент Рафаэль Пимента, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о будущем футболиста.

«Итальянец всегда замывается о возвращении на родину, поэтому не могу исключать, что Верратти будет выступать в Серии А. Покинет ли он «ПСЖ» летом? Сначала команда должна закончить сезон, а дальше будем смотреть», — цитирует Пименту Calciomercato.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.