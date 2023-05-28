В Испании пишут о том, что голкипер «ПСЖ» Серхио Рико серьёзно пострадал после падения в лошади. Об этом на своих страницах рассказывает El Mira.

По данным источника, Рико катался на лошадях в Испании. После падения 29-летний футболист травмировал голову и на вертолёте был доставлен в больницу. Инцидент якобы произошёл в субботу утром. При этом вечером Рико числился среди игроков запаса «ПСЖ» в гостевом матче французской Лиги 1 против «Страсбурга», поэтому информация нуждается в проверке.

Напомним ,что «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) и досрочно стал чемпионом Франции.