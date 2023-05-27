Доннарумма высказался о своём будущем в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как чувствует себя в Париже. Итальянский голкипер дал понять, что не намерен покидать команду после своего второго сезона на «Парк де Пренс».

«Я чувствую себя хорошо в Париже и горд представлять свою команду. Я искренне надеюсь остаться здесь на длительный срок и написать новую главу в истории клуба», – цитирует Доннарумму журналист Фабрицио Романо.

Доннарумма стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года после того, как выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии. Парижской команде вратарь достался на правах свободного агента, так как до этого у него закончился контракт с «Миланом».