Что ждёт «ПСЖ» после прихода Моуринью: вся правда о союзе

Летом «ПСЖ» наверняка сменит главного тренера. Кристоф Галтье не справился с задачей в Лиге чемпионов – команда вылетела уже по итогам 1/8 финала – и есть ощущение, что руководство парижан уже выбирает нового рулевого. Им может стать не кто-нибудь, а Жозе Моуринью – в прессе появилась информация о том, что португалец готов ответить «ПСЖ» «да». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает возможное пришествие Моуринью на «Парк де Пренс».

Зачем Моуринью «ПСЖ»

В последние годы Моуринью работал в клубах с очень ограниченными возможностями. И в «Тоттенхэме» раньше, и сейчас в «Роме» португалец регулярно жалуется на отсутствие качественного усиления состава. Жозе весьма аккуратно подбирает слова, но, если говорить по сути, то он всякий раз указывает на скупердяйскую политику руководителей. В «ПСЖ» Особенный сможет, наконец, расправить крылья. Катарские владельцы клуба будут готовы подписать для тренера многих футболистов из тех, которых он захочет видеть. Трансферные возможности «ПСЖ» будут накладывать на Моуринью определённую ответственность, но это уже другой вопрос. Наверняка Жозе хотел бы покататься как сыр в масле в ближайшие годы своей тренерской деятельности.

Большие возможности «ПСЖ» на рынке влекут за собой вторую причину, по которой Моуринью интересен этот клуб. В Париже Жозе будет иметь возможность доказать, что он способен ставить не только антифутбол. В последние годы Особенный то и дело паркует «автобусы», ставя во главе всего результат. В «ПСЖ» Моуринью сможет напомнить футбольному миру о том, что его команды могут играть в атакующем стиле. В качестве примера можно вспомнить «Реал». Рекорд результативности «сливочных» при Моуринью (121 гол в чемпионате Испании сезона 2011/2012) до сих пор не побит.

Наконец, Моуринью может открыть для себя ещё один топ-чемпионат. Если брать топовую пятёрку лиг, то португалец работал везде, кроме Германии и Франции. Перейдя в «ПСЖ», Жозе получит возможность оставить свой след и в Лиге 1. Здесь Моуринью сможет пополнить свой послужной список ещё несколькими трофеями. Как минимум на все внутренние трофеи Жозе может рассчитывать.

Зачем «ПСЖ» Моуринью

В «ПСЖ» уже никого не удивишь успехами на внутренней арене. Руководители и болельщики клуба давно ждут от команды успеха в Лиге чемпионов, что неудивительно, учитывая средства, которые были вложены. Моуринью – тот тренер, который может принести «ПСЖ» желанный «ушастый трофей». Почему? Потому что Жозе способен работать на результат. Нужно отыграть 170 из 180 минут двухматчевой дуэли в глухой обороне, имея в составе Мбаппе и Неймара? Для Особенного это не будет проблемой, как бы его не критиковали за такой подход. Если говорить о Лиге чемпионов, то сейчас «ПСЖ» нужен именно результат, а не качество игры. При такой постановке вопроса нужно брать Моуринью.

Ещё один немаловажный момент заключается в том, что Моуринью умеет работать со звёздными футболистами. Есть ощущение, что Кристофу Галтье сейчас где-то не хватает авторитета в работе с командой. У Моуринью такой проблемы не будет, учитывая его послужной список. Если Жозе избежит конфликтов с лидерами «ПСЖ», и наладит «химию» в коллективе, то эффект от его назначения может быть позитивным.

Что ждёт «ПСЖ» с Моуринью

Наблюдать за «ПСЖ» под руководством Моуринью будет очень интересно. Все мы уже подзабыли, что португалец может ставить атакующий футбол. В Париже мы наверняка об этом вспомним, ведь в Лиге 1 «ПСЖ» точно будет играть в позиции силы, учитывая значительное преимущество в классе над остальными командами.

Также будет любопытно посмотреть, как Моуринью перестроит состав под себя. Атакующее трио с Мбаппе, Неймаром и Месси точно не нужно португальцу – он вряд ли позволит загонять себя в рамки по выбору состава и схемы. Так что с приходом Жозе один или два звёздных форварда точно уйдут из «ПСЖ». При этом клуб наверняка купит целый ряд новых футболистов, которых выберет португалец. В общем, это будет уже другая команда.

Наконец, будет интересно увидеть «ПСЖ» с Моуринью у руля в Лиге чемпионов. Учитывая умение Жозе играть на результат без комплексов по поводу качества игры, шансы парижан на завоевание престижнейшего клубного трофея континента могут существенно вырасти.

Александр Тихий