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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: У Месси превосходная результативность, но люди всегда ждут от него большего

26 Мая 2023 • 20:14 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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27.05 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился комментарием об игре нападающего команды Лионеля Месси.

«На протяжении всего сезона Лео великолепно работал на тренировках. Я каждый день видел, как он выкладывается. У него превосходная результативность в этом сезоне, она намного лучше, чем была в прошлом году», — цитирует Галтье L’Équipe.

Специалист отметил, что Месси провел очень хороший сезон, но люди всегда ждут от него большего.

В сезоне-2022/23 на счету 35-летнего аргентинца 20 забитых мячей и 20 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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