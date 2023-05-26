Галтье: У Месси превосходная результативность, но люди всегда ждут от него большего

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился комментарием об игре нападающего команды Лионеля Месси.

«На протяжении всего сезона Лео великолепно работал на тренировках. Я каждый день видел, как он выкладывается. У него превосходная результативность в этом сезоне, она намного лучше, чем была в прошлом году», — цитирует Галтье L’Équipe.

Специалист отметил, что Месси провел очень хороший сезон, но люди всегда ждут от него большего.

В сезоне-2022/23 на счету 35-летнего аргентинца 20 забитых мячей и 20 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня.