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Чемпионат Франции. Лига 1

Руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром слухи

29 Мая 2023 • 18:52 Комментировать
Страсбург
1:1
ПСЖ
окончен

Форвард «ПСЖ» Неймар вызвал негодование руководства клуба, пропустив празднование чемпионского титула Лиги 1, чтобы посетить Гран-при Монако. Клуб планирует продать футболиста этим летом, сообщает Daily Mail.

31-летний нападающий находится на лечении с момента получения травмы голеностопа в марте. Тем не менее ожидалось, что он будет присутствовать на матче «ПСЖ» со «Страсбургом» в минувшую субботу.

Вместо этого бразилец был замечен в обществе знаменитостей на Формуле-1, что вызвало недовольство руководства.

Контракт Неймара рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1
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