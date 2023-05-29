Форвард «ПСЖ» Неймар вызвал негодование руководства клуба, пропустив празднование чемпионского титула Лиги 1, чтобы посетить Гран-при Монако. Клуб планирует продать футболиста этим летом, сообщает Daily Mail.

31-летний нападающий находится на лечении с момента получения травмы голеностопа в марте. Тем не менее ожидалось, что он будет присутствовать на матче «ПСЖ» со «Страсбургом» в минувшую субботу.

Вместо этого бразилец был замечен в обществе знаменитостей на Формуле-1, что вызвало недовольство руководства.

Контракт Неймара рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 70 миллионов евро.