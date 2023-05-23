Месси, Мбаппе и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ»

Три звёздных игрока «Пари Сен-Жермен» отсутствовали на сегодняшней тренировке команды.

Парижане готовятся к матчу предпоследнего тура Лиги 1 против «Страсбурга», в котором досрочно станут чемпионами, если не проиграют. По информации журналиста Лоика Танзи, во вторник тренировку пропустили не только травмированные Фабиан Руис и Уго Экитике, но и Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Марко Верратти. Причина отсутствия трёх лидеров команды пока не разглашается – вероятно, им просто был предоставлен отдых.

Встреча «Страсбург» – «ПСЖ» состоится 27 мая. В настоящий момент коллектив Кристофа Галтье возглавляет турнирную таблицу, на шесть очков опережая «Ланс».