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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Мбаппе и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ»

23 Мая 2023 • 22:19 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
27.05 22:00

Три звёздных игрока «Пари Сен-Жермен» отсутствовали на сегодняшней тренировке команды.

Парижане готовятся к матчу предпоследнего тура Лиги 1 против «Страсбурга», в котором досрочно станут чемпионами, если не проиграют. По информации журналиста Лоика Танзи, во вторник тренировку пропустили не только травмированные Фабиан Руис и Уго Экитике, но и Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Марко Верратти. Причина отсутствия трёх лидеров команды пока не разглашается – вероятно, им просто был предоставлен отдых.

Встреча «Страсбург» – «ПСЖ» состоится 27 мая. В настоящий момент коллектив Кристофа Галтье возглавляет турнирную таблицу, на шесть очков опережая «Ланс».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Марко Верратти Килиан Мбаппе
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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