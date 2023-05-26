Дембеле ничего не знает об интересе «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не слышал об интересе к себе со стороны «Пари Сен-Жермен».

Сведения о возможном переходе 26-летнего игрока в парижский клуб недавно появились на страницах французских СМИ. По данным журналиста Серхи Капдевилы, сам Дембеле ничего не знает о заинтересованности «ПСЖ». Он сосредоточен на «Барселоне» и в скором времени может продлить контракт с «сине-гранатовыми».

Трансферная стоимость Усмана Дембеле оценивается экспертами Transfermarkt в 60 млн евро, при этом с начала июля отступные за француза будут составлять всего 50 млн. В случае продления договора с «Барселоной» этот пункт, судя по всему, будет удалён.