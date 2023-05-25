Месси пока не получал предложение от «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пока не получал предложение от каталонской «Барселоны» о потенциальном возвращении. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, игроки «сине-гранатовых» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто недавно приехали в Париж на ужин с аргентинцем. Бывшие одноклубники спросили у Лионеля, получал ли он предложение от «Барселоны», на что Месси ответил «нет».

Напомним, «сине-гранатовые» активно работают над тем, чтобы вернуть Лионеля на «Камп Ноу» в ближайшее межсезонье. У аргентинца летом истекает контракт, с «ПСЖ» который вряд ли будет продлён. Месси готов вернуться в «Барселону» на правах свободного агента.