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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси пока не получал предложение от «Барселоны»

25 Мая 2023 • 12:01 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
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27.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пока не получал предложение от каталонской «Барселоны» о потенциальном возвращении. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, игроки «сине-гранатовых» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто недавно приехали в Париж на ужин с аргентинцем. Бывшие одноклубники спросили у Лионеля, получал ли он предложение от «Барселоны», на что Месси ответил «нет».

Напомним, «сине-гранатовые» активно работают над тем, чтобы вернуть Лионеля на «Камп Ноу» в ближайшее межсезонье. У аргентинца летом истекает контракт, с «ПСЖ» который вряд ли будет продлён. Месси готов вернуться в «Барселону» на правах свободного агента.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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