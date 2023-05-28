Галтье нахваливает Месси

Наставник парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье решил прокомментировать критику в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси, он выступил в защиту игрока. Месси забил в игре против «Страсбурга», установив новый рекорд европейского футбола.

- Я не буду ничего говорить за прошлый сезон, меня не было. Могу говорить о том, что видел я лично. А видел я то, что Лео - это и есть футбол. Он был незаменим весь сезон. Я вижу не только игры, но и тренировки. А статистика Лионеля вообще говорит сама за себя, - цитирует слова французского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.