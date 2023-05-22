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Анчелотти будет настаивать на трансфере Верратти, если останется в «Реале»

22 Мая 2023 • 12:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
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24.05 20:30

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти очень хочет видеть в своей команде полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Как сообщает L'Equipe, итальянский специалист будет настаивать на трансфере своего соотечественника, если останется на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что Анчелотти уже получил от руководства гарантии по поводу своего будущего. Ожидается, что Карло продолжит руководить «Реалом» в следующем сезоне, после чего уйдёт свободным агентом, отработав свой контракт до конца.

Анчелотти ранее уже тренировал Верратти в «ПСЖ». Именно при итальянском специалисте парижане выкупили Марко у «Пескары» в 2012 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Марко Верратти
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РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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