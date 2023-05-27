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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе извинился перед болельщицей, в которую попал мячом на разминке

27 Мая 2023 • 23:39 Комментировать
Страсбург
1:1
ПСЖ
окончен

В субботу вечером «ПСЖ» на выезде встречается со «Страсбургом». Перед игрой звезда парижан Килиан Мбаппе отрабатывал удары на разминке, как вдруг попал мячом в одну из болельщиц, которая пришла этим вечером на арену «Стад де ла Мейно».

Француз не только подошёл к пострадавшей, извинился и приобнял, но и помог стюардам, которые оказывали ей медпомощь.

Напомним, матч чемпионата Франции между «Страсбургом» и «ПСЖ» подходит к концу. Парижский гранд впереди – 1:0, единственный гол встречи с передачи от Мбаппе оформил Лионель Месси.

Следите за ходом событий матча в текстовой трансляции на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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