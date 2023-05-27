Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес, права на которого принадлежат «ПСЖ», интересен «Галатасараю».

В туринском клубе окончательно определились с планами на аргентинца – он не будет выкуплен у «ПСЖ». 28-летний игрок, таким образом, по окончании сезона вернётся в Париж, где, впрочем, на него тоже не рассчитывают. По данным журналиста Даниэле Лонго, Паредес может трудоустроиться в турецком «Галатасарае», который изучает возможность подписания чемпиона мира в летнее трансферное окно.

Контракт Леандро Паредеса с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.