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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Уверен, однажды мы выиграем Лигу чемпионов»

22 Мая 2023 • 01:05 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
27.05 22:00

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о долгосрочных перспективах клуба в Лиге чемпионов.

Парижский гранд не сумел впервые в своей истории завоевать трофей Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, завершив турнир уже на стадии 1/8 финала после поражения от «Баварии» (общий счёт противостояния – 0:3). По словам итальянца, «ПСЖ» неизбежно добьётся успеха на международной арене в будущем: «Я уверен, что однажды мы выиграем Лигу чемпионов. Этого заслуживают наши болельщики и наш клуб. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться цели», – приводит издание GetFootballNewsFrance слова Доннаруммы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Джанлуиджи Доннарумма
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