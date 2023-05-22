Доннарумма: «Уверен, однажды мы выиграем Лигу чемпионов»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о долгосрочных перспективах клуба в Лиге чемпионов.

Парижский гранд не сумел впервые в своей истории завоевать трофей Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, завершив турнир уже на стадии 1/8 финала после поражения от «Баварии» (общий счёт противостояния – 0:3). По словам итальянца, «ПСЖ» неизбежно добьётся успеха на международной арене в будущем: «Я уверен, что однажды мы выиграем Лигу чемпионов. Этого заслуживают наши болельщики и наш клуб. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться цели», – приводит издание GetFootballNewsFrance слова Доннаруммы.