Месси - новый рекордсмен по голам в топ-5 лиг Европы

Лионель Месси открыл счет в матче тридцать седьмого тура французского чемпионата, в котором его «ПСЖ» сражается со «Страсбургом». Как оказалось, это был 496-й гол аргентинского нападающего в рамках национальных чемпионатов из категории топ-5 - в случае с Месси речь о чемпионатах Испании и Франции, в которых он выступал.

Предыдущий рекорд принадлежал Кришиану Роналду, который сейчас забивает в Саудовской Аравии, но эти голы не попадают в подобную статистику, естественно. У португальца - 495 голов.

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