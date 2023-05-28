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Чемпионат Франции. Лига 1

У вратаря «ПСЖ» Рико выявили кровоизлияние в мозг

28 Мая 2023 • 19:41 Комментировать
Страсбург
1:1
ПСЖ
окончен

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико получил серьёзную травму головы. Ранее сообщалось, что испанский футболист находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади – 29-летнему вратарю даже понадобилась интубация.

Как сообщает El Partidazo de COPE, у Рико выявили кровоизлияние в мозг. Дело в том, что лошадь ударила лежащего футболиста копытом по голове. Несколькими мгновениями ранее животное занервничало и сбросило Серхио.

В сезоне 2022/2023 Серхио Рико ни разу не сыграл, ведь основным голкипером «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма.

Добавим, что в субботу «ПСЖ» оформил титул чемпиона Франции.

«ПСЖ» сделал заявление об инциденте с Рико

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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