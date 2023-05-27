Хави: «Замена Бускетсу? Многое будет зависеть от финансового фэйр-плея»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о планах своей команды на летнее трансферное окно, в частности порассуждав о том, кто заменит опорного полузащитника Серхио Бускетса. Напомним, хавбек покинет команду в конце сезона на правах свободного агента.

«Нам очень повезло с Бускетсом, ведь он практически никогда не травмировался. Кто его заменит? Пока не знаю, всё будет зависеть от финансового фэйр-плея. Это должен быть сильный игрок, который способен выигрывать дуэли. Он должен обладать подходящей техникой и интеллектом», – заявил Хави на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат «Барселоны» на замену Бускетсу – Мартин Субименди из «Реал Сосьедада».