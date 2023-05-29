Стало известно, когда Хави продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в скором времени должен поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как уже сообщалось, специалист заключит с каталонским грандом соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. По информации журналиста Тони Хуанмарти, стороны действительно близки к договорённости, но ещё не урегулировали некоторые детали. Процесс не должен затянуться надолго, однако сделка вряд ли будет заключена до конца текущей недели.

Хави Эрнандес возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. В текущем сезоне специалист привёл «сине-гранатовых» к первому за четыре года триумфу в чемпионата Испании.