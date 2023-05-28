Защитник «Барселоны» Бальде травмировался в матче с «Мальоркой»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил травму в матче с «Мальоркой» в рамках 37-го тура чемпионата Испании.

На 13-й минуте встречи Бальде получил очень серьезное повреждение. В 19-летнего футболиста прямой ногой влетел форвард «Мальорки» Фамара Дьедию. В ходе контакта у защитника «Барселоны» подвернулся голеностоп. Молодой испанец не смог продолжить игру, он был заменен на Серхи Роберто. Отметим, что изначально арбитр показал Дьедию желтую карточку, но после просмотра видеоповтора удалил сенегальца с поля.

Матч «Барселона» - «Мальорка» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.