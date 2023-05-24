«Барселона» хочет выручить за Кристенсена минимум 70 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может стать игроком миланского «Интера». Об этом сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Ряд итальянских клубов, в числе которых есть «Интер», интересуются Андреасом. «Барселона» будет рассматривать предложения от 70 миллионов евро», - сказал итальянский журналист в подкасте Spilperxten.

Отметим, что предыдущим клубом датчанина был «Челси». При этом сейчас он является одним из основополагающим защитников каталонского клуба, который совсем недавно обеспечил себе победу в чемпионате Испании.