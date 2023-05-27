«Барселона» готова заплатить 15 млн евро за Карраско

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско может перебраться в «Барселону» за 15 млн евро.

Бельгиец давно считается одной из трансферных целей каталонского клуба, однако договориться об условиях сделки с «матрасниками» пока не удаётся. По обновлённым сведениям RAC1, «Барселона» попытается убедить «Атлетико» продать 29-летнего футболиста за 15 млн евро. Отмечается также, что в случае подписания Карраско клуб с высокой вероятностью покинет Абде Эззалзули.

В активе Янника Карраско десять забитых мячей и пять результативных передач в 43 матчах нынешней кампании за «Атлетико».