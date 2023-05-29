Хави: «Мы прощаемся с лучшим левым защитником и лучшим опорником в истории «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал уход Жорди Альбы и Серхио Бускетса.

В воскресенье «Барселона» провела последний домашний матч в текущем сезоне, обыграв «Мальорку» (3:0). После завершения встречи с публикой «Камп Ноу» попрощались ветераны Альба и Бускетс, которые уйдут летом.

«Это грустно. Мы прощаемся с лучшим левым защитником и лучшим опорным полузащитником в нашей истории. Это всегда непросто, но, думаю, они выбрали правильное время для такого решения. Я очень их люблю», – высказался Хави, цитируемый испанскими ресурсами.

Жорди Альба провёл за «Барселону» 459 матчей с момента прихода в 2012 году. Серхио Бускетс, прошедший местную академию и дебютировавший в 2008 году, отыграл 722 встречи.