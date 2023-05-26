Бальде: «Альба помог мне добиться прогресса»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о том, какое влияние на его карьеру оказал Жорди Альба, который в конце сезона покинет каталонскую команду. Отметим, что в это сезоне Бальде выиграл конкуренцию у более опытного товарища по команды и был основным левым защитником «Барселоны».

«Жорди всегда был очень добр по отношению ко мне, без него мне было бы сложно добиться прогресса. На каждой тренировке он объяснял мне, как я должен защищаться и как атаковать. Он также помог мне в национальной сборной», – цитирует Бальде GQ.

Уход Альбы поможет «Барселоне» сэкономить около 20 миллионов евро в год на его зарплате.