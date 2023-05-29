Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Не думал, что меня так любят»

29 Мая 2023 • 02:38 Комментировать
Барселона
3:0
Мальорка
окончен

«Барселона» стильно завершила выступления на домашней арене в текущем сезоне, переиграв «Мальорку» со счетом 3:0. Это была последняя домашняя игра для Жорди Альбы, который отдал клубу более десяти лет своей карьеры. После игры Альба поведал, что чувствовал, когда ему организовали прощание.

- Я очень счастлив, не думал, что меня так любят! Эмоциональный день. Всю неделю я получал сообщения от фанов. Горжусь тем, что мы сделали с командой за все эти годы. Этот день останется в моей памяти, - заявил Альба, слова которого цитирует клубная пресс-служба. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
1
1.02 20.00 100.00
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Сельта Сельта
1
0
1.02 19.00 100.00
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Бетис Бетис
1
2
100.00 17.00 1.03
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Эльче Эльче
0
1
9.00 1.09 48.00
Видео
Окончен
Хетафе Хетафе
Осасуна Осасуна
2
1
10.50 1.13 14.00
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Вальядолид Вальядолид
0
0
13.00 1.04 19.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Мальорка Мальорка
3
0
1.03 16.00 100.00
Видео
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вильярреал Вильярреал
2
1
1.03 16.00 100.00
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Эспаньол Эспаньол
2
2
100.00 9.00 1.07
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Мая
02:51 · Испания. Ла Лига
Фати забил второй самый быстрый домашний гол в чемпионате для «Барселоны» в 21-м веке
02:44 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Благодарен за всё этому клубу»
02:38 · Испания. Ла Лига
Альба: «Не думал, что меня так любят»
00:25 · Испания. Ла Лига
Морьентес рассказал, как его оскорбляли во время «эль класико»
00:02 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы прощаемся с лучшим левым защитником и лучшим опорником в истории «Барселоны»
28 Мая
23:45 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген: «Я готов обсудить с «Барселоной» сокращение зарплаты»
23:06 · Испания. Ла Лига
Хави назвал ключевое решение, которое помогло «Барселоне» выиграть Ла Лигу
22:55 · Испания. Ла Лига
Бускетс попрощался с «Барселоной»: «Ещё увидимся»
22:30 · Испания. Ла Лига
Альба со слезами на глазах попрощался с болельщиками «Барселоны»
22:19 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» назвали сроки восстановления Бальде после травмы
22:04 · Испания. Ла Лига
«Кадис» ушёл из зоны вылета, одолев «Сельту»
22:01 · Испания. Ла Лига
«Эльче» выдержал все удары «Атлетика» и забил единственный гол на 90-й минуте
21:59 · Испания. Ла Лига
«Бетис» дожал «Жирону»
21:58 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» с «Вальядолидом» выдали нули, которые не устроили никого
21:58 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью - каталонский клуб отправляется в Сегунду 1
Все новости
Рекомендуем