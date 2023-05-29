Альба: «Не думал, что меня так любят»

«Барселона» стильно завершила выступления на домашней арене в текущем сезоне, переиграв «Мальорку» со счетом 3:0. Это была последняя домашняя игра для Жорди Альбы, который отдал клубу более десяти лет своей карьеры. После игры Альба поведал, что чувствовал, когда ему организовали прощание.

- Я очень счастлив, не думал, что меня так любят! Эмоциональный день. Всю неделю я получал сообщения от фанов. Горжусь тем, что мы сделали с командой за все эти годы. Этот день останется в моей памяти, - заявил Альба, слова которого цитирует клубная пресс-служба.