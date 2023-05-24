Альба не будет требовать, чтобы «Барселона» выплатила ему все долги

Защитник Жорди Альба покинет «Барселону» после окончания текущего сезона. Об этом каталонский клуб объявил на своем официальном сайте.

Журналист Тони Хуанмарти сообщил в социальной сети о том, что 34-летний футболист не планирует требовать от клуба погашение всех долгов по заработной плате. Отмечается, что игрок готов простить «Барселоне» многомиллионную задолженность.

Напомним, Альба является воспитанником каталонского клуба. За основную команду 34-летний игрок выступает с 2012 года. За этой время он провел 458 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 99 результативных передач