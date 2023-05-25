«Барселона» охладила интерес к Витору Роке, оценённому в 45 млн евро

«Барселона» далека от подписания нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Каталонский клуб долгое время считался очевидным фаворитом в борьбе за 18-летнего вундеркинда, но согласовать условия сделки так и не удалось. Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, в настоящий момент переход маловероятен. «Барселона» высоко оценивает талант Роке, но ставит в приоритет решение краткосрочных задач, а не трансферы на перспективу. Кроме того, в «Барселоне» считают, что форвард не стоит 45 млн евро, которые запрашивает за него «Атлетико Паранаэнсе».

Витор Роке записал себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу в семи поединках текущего розыгрыша бразильской Серии А.