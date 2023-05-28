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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас: «Барселона» – заслуженный победитель Ла Лиги»

28 Мая 2023 • 20:40 Комментировать
Барселона
3:0
Мальорка
1 1.03 X 16.00 2 100.00
2-й тайм

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал, что думает о выступлении команды в текущем сезоне.

«Сине-гранатовые» обеспечили себе первый с 2019 года чемпионский титул за четыре тура до финиша Ла Лиги.

«Я очень доволен тем, как «Барселона» провела этот сезон, – высказался Фабрегас перед началом сегодняшнего матча с «Мальоркой». – Под руководством Хави команда проделала отличную работу, и постепенно дела становятся всё лучше. Титул был выигран более чем заслуженно», – цитирует испанские знаменитого хавбека.

Текстовая трансляция матча «Барселона» – «Мальорка» доступна на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сеск Фабрегас Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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