Тер Штеген: «Я готов обсудить с «Барселоной» сокращение зарплаты»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил о готовности помочь клубу финансово.

Каталонский гранд испытывает экономические трудности, поэтому нередко обращается к высокооплачиваемым игрокам с просьбой согласиться на сокращение или отсрочку выплат по контракту.

«Сокращение моей зарплаты? Я всегда готов выслушать клуб и помочь. Мы уже приложили некоторые усилия», – приводит журналист Тони Хуанмарти слова 31-летнего немецкого вратаря.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл 49 матчей во всех турнирах, пропустив 38 голов.