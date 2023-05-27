Хави: «Конечно, мы будем скучать по Бускетсу и Альбе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал уход Жорди Альбы и Серхио Бускетса в конце сезона. Напомним, капитан и вице-капитан сине-гранатовых покинету клуб на правах свободных агентов.

«Конечно, мы будем скучать по Бускетсу и Альбе. Они является образцами для подражания для игроков нашей команды. Тем не менее, со временем роли меняются. Теперь другим футболистам предстоит взять на себя больше ответственности», – заявил Хави на пресс-конференции.

Бускетс и Альба входили в топ-3 самых высокооплачиваемых игрока «Барселоны». Их уход позволит клубу сэкономить много денег.