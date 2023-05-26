Бальде: «В начале сезона моё будущее было туманным»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал, как ему удалось пробиться в основной состав «сине-гранатовых». Напомним, перед началом сезона футболиста вовсе могли продать на постоянной основе.

«В начале сезона моё будущее было туманным, я не знал, чего ожидать. Я вполне мог уйти в аренду, но не знал, какие планы строит руководство. Мне казалось, что я не получу игровых минут, но я всё же принял это как вызов и просто поверил в себя», – цитирует Бальде GQ.

Сейчас Алехандро близок к продлению контракта с «Барселоной». Действующее соглашение игрока с командой истекает летом 2024 года.