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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле вместе со своим агентом изучает предложение «Барселоны» по новому контракту

26 Мая 2023 • 09:43 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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28.05 20:00

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вместе со своим агентом изучает предложение клуба по поводу нового контракта. Напомним, текущее соглашение француза с «сине-гранатовыми» истекает летом 2024 года.

Журналист Габриэль Санс сообщает в социальных сетях, что у всех сторон есть оптимизм по поводу того, что контракт будет продлён. Игрок и клуб хотят продлить соглашение до 30 июня.

Напомним, Дембеле мог покинуть «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента, но француз в итоге согласился на понижение зарплаты и подписал с клубом двухлетнее соглашение. В этом сезоне Усман записал на свой актив по 5 голов и ассистов в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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