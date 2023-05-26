Дембеле вместе со своим агентом изучает предложение «Барселоны» по новому контракту

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вместе со своим агентом изучает предложение клуба по поводу нового контракта. Напомним, текущее соглашение француза с «сине-гранатовыми» истекает летом 2024 года.

Журналист Габриэль Санс сообщает в социальных сетях, что у всех сторон есть оптимизм по поводу того, что контракт будет продлён. Игрок и клуб хотят продлить соглашение до 30 июня.

Напомним, Дембеле мог покинуть «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента, но француз в итоге согласился на понижение зарплаты и подписал с клубом двухлетнее соглашение. В этом сезоне Усман записал на свой актив по 5 голов и ассистов в Ла Лиге.