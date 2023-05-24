Ферран Торрес останется в «Барселоне», если клуб не купит Роке

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вполне может остаться в своей команде на следующий сезон, несмотря на недавние слухи о продаже футболиста. По информации от журналиста Херарда Ромеро, если каталонский клуб летом не сможет приобрести у «Атлетико Паранаэнсе» нападающего Витора Роке, Торрес с большой долей вероятности останется на «Камп Ноу».

Роке в данный момент оценивают в 50 миллионов евро, что усложняет сделку для «Барселоны», которая испытывает проблемы с финансами. На бразильца также претендует ряд клубов из Английской премьер-лиге.

Напомним, Ферран провёл всего полтора сезона в составе «Барселоны» после перехода из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.