Бальде: «В Лиге чемпионов нам не повезло с травмами»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде объяснил, почему его команда второй год подряд не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. Напомним, «сине-гранатовые» заняли третье место, играя в квартете с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и пльзеньской «Викторией».

«В Лиге чемпионов нам не хватило конкурентоспособности. Нам не повезло с травмами, который настигли нас в самый неподходящий момент. Тем не менее, вылету не может быть никаких оправданий. В следующем сезоне мы хотим отдать всё ради победы в Лиге чемпионов. Это трофей, который мы хотим выиграть больше всего», – цитирует Бальде издание GQ.