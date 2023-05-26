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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде: «В Лиге чемпионов нам не повезло с травмами»

26 Мая 2023 • 15:18 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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28.05 20:00

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде объяснил, почему его команда второй год подряд не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. Напомним, «сине-гранатовые» заняли третье место, играя в квартете с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и пльзеньской «Викторией».

«В Лиге чемпионов нам не хватило конкурентоспособности. Нам не повезло с травмами, который настигли нас в самый неподходящий момент. Тем не менее, вылету не может быть никаких оправданий. В следующем сезоне мы хотим отдать всё ради победы в Лиге чемпионов. Это трофей, который мы хотим выиграть больше всего», – цитирует Бальде издание GQ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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