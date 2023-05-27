Агент Гюндогана провёл очередную встречу с представителями «Барселоны»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана вновь встретился с представителями «Барселоны», чтобы обсудить потенциальный переезд своего клиента на «Камп Ноу». По информации от Mundo Deportivo, все стороны покинули встречу с позитивным настроем.

Источник сообщает, что агента Гюндогана обрадовал уход Жорди Альбы и Серхио Бускетса из «Барселоны». Представитель немца понимает, что эти события заметно разгружают зарплатную ведомость каталонского клуба.

Напомним, «Барселона» предлагает Гюндогану контракт сроком на три года. В то же время «Манчестер Сити» предлагает Илкаю соглашение всего на один год.