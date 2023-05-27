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Агент Гюндогана провёл очередную встречу с представителями «Барселоны»

27 Мая 2023 • 12:49 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
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28.05 18:30

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана вновь встретился с представителями «Барселоны», чтобы обсудить потенциальный переезд своего клиента на «Камп Ноу». По информации от Mundo Deportivo, все стороны покинули встречу с позитивным настроем.

Источник сообщает, что агента Гюндогана обрадовал уход Жорди Альбы и Серхио Бускетса из «Барселоны». Представитель немца понимает, что эти события заметно разгружают зарплатную ведомость каталонского клуба.

Напомним, «Барселона» предлагает Гюндогану контракт сроком на три года. В то же время «Манчестер Сити» предлагает Илкаю соглашение всего на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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