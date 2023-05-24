Хави: «Я поговорил с Кунде, с ним нет никаких проблем»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, как прошла беседа с Жюлем Кунде.

Центральный защитник, если верить слухам, задумался об уходе из «Барселоны», что, впрочем, позднее опровергли. Главная претензия француза, как принято считать, заключается в постоянной игре на нелюбимой позиции – справа в защите.

«Я разговаривал с Кунде, никаких проблем нет. Я знаю, что существуют разные истории, однако игрок покинул встречу довольным, как и я. Всё в порядке, все вопросы улажены», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова главного тренера «сине-гранатовых».

Жюль Кунде провёл 38 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись одним голом и шестью ассистами.