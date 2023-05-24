Хави настаивает на том, что Бускетса должен заменить именно Субименди

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает продвигать кандидатуру полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди на замену Серхио Бускетсу, который, как уже известно, покинет «Камп Ноу» в конце сезона.

По информации от журналиста Адрии Альбертса, Хави настаивает на том, что Бускетса в «Барселоне» должен заменить именно Субименди. Тренер просит у руководства найти 60 миллионов евро на трансфер опорника.

Сам Субименди ранее заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду. Тем не менее, «Реал Сосьедад» может поспособствовать его уходу, если получит от «Барселоны» выгодное предложение.