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Бускетс попрощался с «Барселоной»: «Ещё увидимся»

28 Мая 2023 • 22:55 Комментировать
Барселона
3:0
Мальорка
окончен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс произнёс прощальную речь по окончании последнего домашнего матча в сезоне.

34-летний капитан каталонцев провёл свой последний матч на «Камп Ноу» перед уходом.

«Хочу поблагодарить всех нынешних и бывших товарищей по команде, а также тренерский штаб и сотрудников клуба, которые всегда мне помогали. Особую благодарность хочу выразить болельщикам – вы сыграли огромную роль в том, чего мы добились.

В юности я мечтал провести матч на «Камп Ноу» – получилось даже чуть лучше, ведь я сыграл далеко не один матч на лучшем стадионе в мире. Сейчас я ухожу, но однажды мы ещё увидимся», – приводит Barca Universal заявление Бускетса, отыгравшего за «Барселону» более 700 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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