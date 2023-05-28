Бускетс попрощался с «Барселоной»: «Ещё увидимся»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс произнёс прощальную речь по окончании последнего домашнего матча в сезоне.

34-летний капитан каталонцев провёл свой последний матч на «Камп Ноу» перед уходом.

«Хочу поблагодарить всех нынешних и бывших товарищей по команде, а также тренерский штаб и сотрудников клуба, которые всегда мне помогали. Особую благодарность хочу выразить болельщикам – вы сыграли огромную роль в том, чего мы добились.

В юности я мечтал провести матч на «Камп Ноу» – получилось даже чуть лучше, ведь я сыграл далеко не один матч на лучшем стадионе в мире. Сейчас я ухожу, но однажды мы ещё увидимся», – приводит Barca Universal заявление Бускетса, отыгравшего за «Барселону» более 700 поединков.