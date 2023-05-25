Кунде отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде решил прекратить разговоры о своём уходе из клуба.

В начале текущей неделе в СМИ распространились слухи о недовольстве француза игрой на непрофильной позиции справа и намерении покинуть «Барселону» после завершения сезона. По словам самого Кунде, эта информация не имеет ничего общего с действительностью: «Хочу прояснить, чтобы всё было понятно: я ни разу не сообщал клубу о желании уйти, я никуда не ухожу», – написал в социальных сетях футболист.

Интерес к 24-летнему игроку приписывался грандам Английской премьер-лиги. Контракт Жюля Кунде с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.