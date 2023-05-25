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Кунде отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»

25 Мая 2023 • 20:02 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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28.05 20:00

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде решил прекратить разговоры о своём уходе из клуба.

В начале текущей неделе в СМИ распространились слухи о недовольстве француза игрой на непрофильной позиции справа и намерении покинуть «Барселону» после завершения сезона. По словам самого Кунде, эта информация не имеет ничего общего с действительностью: «Хочу прояснить, чтобы всё было понятно: я ни разу не сообщал клубу о желании уйти, я никуда не ухожу», – написал в социальных сетях футболист.

Интерес к 24-летнему игроку приписывался грандам Английской премьер-лиги. Контракт Жюля Кунде с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

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Барселона Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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