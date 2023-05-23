Левандовски высказался о возвращении Месси в «Барселону»

Роберт Левандовски вновь выразил свое желание увидеть возвращение Лионеля Месси на «Камп Ноу». Нападающий также рассказал о том, как он счастлив в «Барселоне», заявив, что его нигде не любили так сильно.

«Я знаю, что Месси значит для «Барселоны». Когда ты думаешь о «Барселоне», ты представляешь Месси, а когда думаешь о Месси, ты видишь «Барсу», – сказал Левандовски в интервью Diario Sport.

«Я также знаю, какую ценность Лео принесет нашей команде не только на поле, но и для всего клуба», – добавил он.

Левандовски считает, что он бы хорошо ладил с Месси в «Барселоне», несмотря на то, что еще несколько лет назад они были прямыми конкурентами в борьбе за «Золотой мяч».